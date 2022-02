Aracely Arámbula: ‘Mis hijos no quieren aparecer públicamente’

No es sencillo llevar la fama, una situación que conoce muy bien Aracely Arámbula, quien no solo tuvo que lidiar años atrás con el interés mediático que despertó su pasado romance con Luis Miguel, pues además ha hecho todo por proteger la integridad de los hijos que tuvo con el cantante, Miguel y Daniel. Por tal motivo, la actriz ha alzado la voz siempre que ha sido necesario, como ocurrió meses atrás, cuando debido a un altercado con la prensa aprovechó para aclarar que a sus pequeños no les interesa aparecer públicamente. Sin embargo, la circunstancia podría cambiar en cualquier momento, siempre que los adolescentes lo decidan, pues la estrella no descarta que, en el futuro, cualquiera de los dos pueda tomar la decisión de incursionar en la actuación.

Con la transparencia que la caracteriza, Aracely se tomó un tiempo para hablar de su familia, orgullosa de que el pasado San Valentín tuvo la fortuna de rodearse de mucho cariño, reconociendo lo importante que ha sido para ella contar con la presencia de Miguel y Daniel. “¡Siempre estoy rodeada de mucho amor!”, explicó la intérprete en entrevista con TVyNovelas, para luego responder con toda honestidad al ser cuestionada sobre si se encuentra enamorada. “Lo principal es que tengo a mis dos príncipes, el amor de mis dos hijos y el amor de muchos amigos, de mi familia… El amor está presente…”, aseguró Arámbula, quien a traviesa por uno de los mejores instantes en su vida, motivada también por sus proyectos profesionales.

En ese espacio, Aracely se sinceró sobre lo importante que ha sido para ella cuidar el entorno privado de sus hijos, ante el interés que esto ha provocado por parte de algunos medios de comunicación. De hecho, dejó claro que esto se trata de una decisión tomada por ellos. “Mis hijos no quieren aparecer públicamente”, dijo, para luego ahondar en esta pregunta. “Porque ellos no quieren, y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad…”, señaló en otro momento de la charla, en la que lamentó la intromisión a su privacidad cuando los reporteros intentaron grabarla en compañía de sus hijos en un viaje de trabajo por Estados Unidos. “Fue una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, pero en esa ocasión asustaron a dos menores de edad y eso es una falta tremenda de respeto…”, añadió.

Podrían incursionar en el medio artístico

Lo cierto es que Aracely dejó ver que la situación de que sus hijos mantengan un bajo perfil alejados de los reflectores podría cambiar en algún momento, solo si ellos decidieran incursionar como actores, y aunque por ahora no hay nada preciso, la actriz fue directa al referirse al tema: “¡A lo mejor los ven actuando por ahí!”, señaló la protagonista de series como La Doña o La Patrona, dejando ver que sus pequeños son también herederos de un talento artístico.

Eso sí, Aracely se encuentra feliz por la manera en que marcha su vida, pues a la par de sus múltiples actividades, ha logrado forjar un estrecho lazo de convivencia y comunicación con Miguel y Daniel, siendo ellos su principal apoyo ante cualquiera de sus emprendimientos. Por eso, la estrella no dudó en hablar de cómo es la relación que lleva con los niños. “¡Hermosa! Siempre están presentes. Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras, y como mamá me siento muy orgullosa de ellos…”, dijo Arámbula, quien ya se prepara para asumir nuevos retos profesionales, entre ellos la grabación de dos canciones.