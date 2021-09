Aracely Arámbula asegura estar “muy feliz” mientras es cuestionada por Luis Miguel

Aracely Arámbula confesó estar pasando por uno de sus mejores momentos luego de confirmarse que su nombre y vida no serán abordados en la bioserie de Luis Miguel.

Durante su encuentro con la prensa para promocionar la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las ca….?’ , la actriz escuchó las preguntas sobre su negativa a aparecer en la serie del padre de sus hijos, a lo que comentó:

“Lo que te puedo decir nada más es que no aparezco en la serie, lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, y me da mucho gusto que lo hayan respetado, entonces no voy a aparecer ahí, yo voy a estar en la obra de teatro con Mau (Ochmann) por todo Estados Unidos y por todo México”.

Sin embargo, al oír las interrogantes sobre su posible demanda al “Sol de México” para exigirle la manutención de sus hijos, Aracely respondió: “Pregúntenle a Guillermo Pous, porque él les puede responder sobre eso, Guillermo es un adorado que sabe todo de la serie, de todo”

Y mientras una reportera le preguntaba si estaba tranquila, “La Chule” inmediatamente replicó: “Pues cómo me ven, yo estoy muy feliz con Mau en el teatro”.

Sin querer hablar más del tema de su expareja, la actriz y cantante también negó la versión con respecto a que ella protagonizaría la serie biográfica de su colega y amiga Gloria Trevi.

“¡Voy a traer el pelo suelto!”, cantó bromeando sobre el tema y luego añadió: “Pues me encantaría con mi Gloria preciosa, pues les deseo mucho éxito, porque son talentosísimas las dos, una gran productora mi Carla (Estrada) que siempre también hemos compartido muchos años, muchas cosas, y Gloria que la quiero mucho, así que pues ¡qué bonito!, su proyecto”, finalizó.