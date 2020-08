Angélica Rivera enfrentaría problemas legales por la “Casa Blanca”

Al igual que su ex esposo Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera podría enfrentar a la justicia, pues Emilio Lozoya, quien fuera colaborador del ex presidente, asegura que la famosa ‘casa blanca’ de la actriz, fue un premio a la corrupción.

Como se recordará, Angélica Rivera aseguró que esa lujosa propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec había sido adquirida por ella con recursos propios: “Quiero dejar muy claro ante todos ustedes mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y gracias a eso yo soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con toda honestidad y con mi trabajo”.

En su momento estas declaraciones de la primera dama no convencieron, y ahora son desmentidas por Emilio Lozoya, quien se encuentra investigado por la Fiscalía de México por cometer varios delitos en contra del patrimonio nacional, y quien reveló que la famosa ‘casa blanca’ había sido un obsequio del empresario Juan Armando Hinojosa, con el fin de que el gobierno le asignara jugosos contratos para su constructora.

Todo este escándalo que están provocando las revelaciones de Emilio Lozoya acerca de la corrupción que se vivió en ese sexenio, podrían salpicar a Rivera, quien aunque ya esté divorciada de Enrique Peña Nieto, no la exonera en un momento dado, de responder ante la justicia si es que ella cometió algún ilícito.