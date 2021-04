Anel Noreña quiere que Sarita Sosa entre en contacto con ella

Anel Noreña, primera esposa de José José, y quien resultara heredera universal del cantante, hizo declaraciones ante la impugnación del testamento que anunció Sarita Sosa.

Como se sabe, Sarita, la hija menor del Príncipe de la Canción, no acepta lo que dice ese testamento, y ya está asesorada legalmente en Estados Unidos por un abogado que impugnará el documento.

Ante esto, Anel comentó: “El testamento es uno, y es universal. El abogado de allá salió muy grosero con las leyes de mi país, y eso no se hace. Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’, o como ellas quieran, pero van a tener que pagar a sus abogados, porque lo que es de mi parte, es lo que es. La palabra de Dios dice: ‘arréglate con tu hermano antes de llegar a los tribunales’, ahí te lo dejo Sari”.

Anel dijo que no sería capaz de dejar sin nada a Sarita, aunque el testamento así lo determina.

La ex esposa de José José en esta última entrevista se mostró muy conciliadora con la media hermana de sus hijos, pero en otra entrevista anterior para el programa ‘Hoy’, arremetió en contra de la hija menor del cantante: “Lo único que tengo que decir es que Sarita no es Sarita, es Sara Sosa, una mujer calculadora, fría, que vino y arrancó a José José de sus hijos y de Laura, se lo llevó a Miami y no lo volvió a ver nadie. Ahí se los dejo de tarea”.