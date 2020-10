Andrés García revela que su hija Andrea tiene mucho tiempo desaparecida

Andrés García, quien recientemente sorprendió al declarar que no dejará ninguna herencia para sus hijos, ahora fue cuestionado por la desaparición pública de su hija Andrea, a quien por cierto no mencionó como parte de sus retoños a los que contemplaba para dejarle sus bienes.

“Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras… pues la dejamos con sus amistades… no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Al preguntarle sobre si la actriz no mantiene contacto con algún miembro de su familia, el ex galán de Televisa comentó: “ni con mi hermana, ni con Leonardo, ni con nadie, ella tiene unas amistades que a mi no me parecen, a lo mejor por eso no quiere aparecer”.

Por último, Don Andrés aseguró que ya dejó de preocuparse por el distanciamiento de su hija, y respetará la decisión que ella ha tomado. “Me preocupé un tiempo, pero quiero pensar que ella es feliz así”, remató.