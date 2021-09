Andrés García explota contra Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos y Andrés García vuelven a protagonizar tremenda polémica tras el anuncio de la posible venta de una de las propiedades más icónicas del primer actor.

A escasos días de que los artistas reaparecieran juntos manifestando que habían limado asperezas, la situación entre ellos ahora es incierta.

Mientras brindaba una entrevista para el programa Ventaneando, don Andrés enfureció al escuchar que Palazuelos estaba a punto de vender “El Castillo”.

“No es cierto eso… ¿a qué te refieres?… que no esté diciendo pende%&*#, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad, ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente, te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, expresó García.

Al mencionarle que el empresario incluso dijo que le iba a entregar el dinero de la transacción en mensualidades, el artista de 80 años subrayó: “Vamos quedando claros, “El Castillo” el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito cagalitroso que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo”.

Finalmente, el actor aseguró que en breve quitará al ‘Diamante Negro’ todas las facultades para que pueda hacerse cargo de su sucesión testamentaria. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”.