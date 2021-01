Andrés García reconoce que la mala relación que tiene con sus hijos, es resultado de no haberles dedicado parte de su tiempo, pues se dedicó por completo al trabajo y a formar un patrimonio económico.

“Yo creo que no pude estar el tiempo que yo debí estar con mis hijos, porque yo siempre quise tener lo que tenían los multimillonarios. Siempre quise tener lugares grandes y trabajé toda la vida. Toda la vida estuve en España, Colombia, Argentina, México. Me faltó convivir con ellos. Fue un mal cálculo que hice, pero de no haber tenido nada a llegar a hacer todo lo que hice, no podía dejar de trabajar”, dijo el actor en entrevista para el programa “El Minuto que cambió destino”.

Andrés tiene cuatro hijos reconocidos: Andrés y Leonardo, de su primer matrimonio, Andrea, fruto de la relación del actor con María Fernanda Ampudia, y Arena, esta última reveló Andrés que se enteró de su existencia cuando él ya tenía 36 años.

El actor dio a todos este consejo: “Yo les diría a las personas que convivan más con sus hijos, lo más posible, es muy importante”.