Andre Legarreta ya sabe cómo quiere que sea su funeral

La conductora reveló que ya habló con sus hijas sobre cuál es su útlima voluntad.

La sorpresiva y muy lamentable partida de la productora Magda Rodríguez no sólo ha sacudido al mundo del espectáculo, también ha hecho reflexionar a muchos de sus amigos cercanos sobre el corto tiempo que tenemos de vida.

Es por ello que Andrea Legarreta, con quien la productora trabajó muy de cerca estos últimos años en el programa Hoy, no sólo ya tiene decidido como quiere que sea su último adiós; sino que ya ha hablado al respecto con sus dos hijas.

En su más reciente encuentro con la prensa, Andrea habló del tema de la muerte y destacó que ya ha platicado con toda su familia, incluso reveló que junto a su esposo Erik Rubín ya tienen listo un testamento:“Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo tenemos un testamento. Pero en realidad y lo que le digo a mis hijas es que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir”, dijo a las cámaras.

La conductora, admitió que no sólo tiene arreglado todo el asunto legal para que cuando haga falta sus hijas no tengan ningún problema; además aseguró que ya ha expresado cómo le gustaría que la despidieran: “Yo les dije ‘cuando me vaya, que me voy a ir como de 100 (años), no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco’”, contó.

La también actriz aseguró que una de las cosas más importantes que ha tratado de inculcarle a sus pequeñas es el amor por la vida y dejar de lado los sentimientos negativos, pues no sabemos cuánto tiempo estaremos en este mundo.

Al respecto del fallecimiento de quien fuera su jefa, Andrea expresó que fue un gran impacto para ella el enterarse de esta triste noticia, sin embargo aseguró que Magda era una gran mujer, cuya ausencia no dejará de sentirse nunca: “Era una guerreraza, una mujer que nos demostró que se vale luchar por tus sueños y que además los puedes conseguir. Generosa con muchísima gente. De pronto veías personas a cuadro que a lo mejor te preguntabas ‘¿por qué?’, y era porque ella les veía algo especial y decidía dar esas oportunidades. Si ustedes ven las redes, están invadidas de comentarios de agradecimientos hacia ella y cuando llega a Televisa marca una diferencia, ella tenía una generosidad notable”, finalizó.