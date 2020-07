Ana Brenda Contreras revela si sacrificaría su carrera para formar una familia

Ana Brenda Contreras, de 33 años, abrió su corazón una vez más con sus seguidores en redes sociales, a quienes les confesó si sería capaz de sacrificar su carrera para formar una familia y tener hijos.

Fue a través su canal de YouTube que la actriz habló de su vida amorosa y de su carrera, la cual atesora mucho, cabe destacar que Ana Brenda cuenta con 319 mil suscriptores. La actriz le pidió a sus seguidores hacerle preguntas para conocer un poco más ella, el clip lleva por título ‘Preguntas Sin Filtro’.

Sin duda la pregunta que más resaltó fue cuando le cuestionario ‘¿Dejarías tu carrera para formar una familia y tener hijos?’, a lo que ella respondió: “Yo no creo que haya que elegir, si tienes la suerte de que la vida te ponga un hombre o una mujer lo suficientemente compresivo e inteligente que te apoye, no tienes que hacerlo. Claro que me encantaría tener un estabilidad emocional, pero nunca quiero dejar trabajar, ya sea como actriz, productora o abriendo un negocio”.

Con respecto a su vida sentimental, la protagonista de ‘Por Amar Sin Ley’ aseguró que sigue creyendo en el amor, por lo que seguiría ‘apostándolo todo’, y también habló de sus relaciones pasadas.

Además, señalo algunas de las cosas que le gustaría tener en su próximo noviazgo: “Uno, que la distancia no existencia, que pudiera ir y venir cuando sea; dos, tener una carrera y trabajar con las misma intensidad que como estar en una relación y tres, tener siempre salud”.

La actriz destacó que a lo largo de 15 años de carrera artística, ha tenido la oportunidad de vivir cosas ‘muy bonitas’, sin embargo, mencionó que también ha habido sacrificios que aun así no cambiaría.

“No me arrepiento de nada, la verdad es que he tenido una carrera muy bonita, pero me he perdido de muchas cosas en la ida por estar encerrada en un foro de televisión, haciendo una temporada de teatro o haciendo un serie. He sacrificado muchas cosas en el terreno personal, ese tiempo nadie te lo regresa. Mi vida no fue fácil desde que falleció papá, nada se compara con perder a una persona tan importante para mí”.