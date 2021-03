Ana Brenda confiesa que sí quiere ser mamá: ¡por adopción!

Ana Brenda Contreras aseguró que ya siente el «llamado materno» y le encantaría formar una familia, incluso está considerando adoptar un bebé. La actriz fue la madrina del nuevo proyecto de Isabel Lascurain: ‘Abre la caja de…’, un programa de YouTube en el que la integrante del grupo Pandora hará entrevistas a varias personalidades del espectáculo.

«Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Sé que a veces es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto, pero no es algo que me urge, no tengo que», declaró Contreras durante la entrevista.

Ana Brenda comentó que ha sido un tema que ha discutido con sus amigas y que está segura de que es algo que desea hacer, aunque aún no saben en qué momento.

«Tengo este llamado y soy muy maternal. De hecho, hace como una semana lo estaba platicando con unas amigas, que me dan ganas a veces hasta de adoptar. Me gustaría en un futuro, pero pienso que no sé si me gustaría adoptar antes y luego tener hijos biológicos o a lo mejor tener hijos biológicos y luego adoptar. Es algo que yo tengo, sí me encantaría», explicó.

La histrión nacida en McAllen, Texas, también recordó los valores que sus padres le inculcaron cuando apenas era una niña, entre ellos, el apoyo a las personas más necesitadas.

«Yo cumplo años el 24 de diciembre y recuerdo perfecto que una Navidad me levanté y mi mamá me dice, ‘de regalo de cumpleaños vamos a llevar platos de comida a la cárcel'», contó. Para Ana Brenda esa y otras experiencias la marcaron profundamente y le dejó «la semilla altruista».

Además, recordó que su papá le enseñó la importancia de valorar sus raíces mexicanas, algo que a ella le gustaría hacer cuando tenga a sus propios hijos.

Contreras compartió que desde muy pequeña quería dedicarse al espectáculo: «Encontré mi propósito desde muy chica». Al principio de su carrera participó en el reality show ‘Pop Stars’ y formó parte del grupo T’ de Tila, al que entró después de convertirse en finalista e incluso tuvo la oportunidad de grabar un disco.