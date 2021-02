Allisson Lozz revela las tres enfermedades que afectan su vista

CIUDAD DE MÉXICO.- En el video la artista confesó a sus seguidores que desde que era muy pequeña ha usado lentes y que su mayor deseo era cumplir la mayoría de edad para realizarse una operación, sin embargo esto no fue posible. E incluso los médicos le habían asegurado que perdería la vista a los 30 años de edad.

Ante la lamentable noticia, Allisson no se quedó de brazos cruzados y fue a Estados Unidos para que le dieran otro diagnóstico. La exactriz infantil destacó que tiene tres tipos de enfermedad, las cuales por fortuna se pueden tratar.

«Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan”.

Allisson no pudo evitar las lágrimas al compartir que no se quedará ciega a los 30 años, como le habían dichos otros médicos.

«Lo que me dijeron es que pueden hacer una cirugía para sustituirlo sistemáticamente, la buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz, estoy muy agradecida con mi Dios. Tantos años creyendo esto y saber que hay solución es increíble, ya lloré mucho, estoy uy contenta. No me la creo. Vamos a veer lo de la cirugía, no es algo urgente, ya no hay prisa».

Allisson desaparece de las redes sociales

Allison Lozz lleva ya 10 años desde que protagonizó la telenovela “En nombre del amor”, con lo que fue su última participación en la pantalla chica, marcando así su despedida de la actuación.

Pese a tener un prometedor futuro y ser llamada la “nueva Adela Noriega”, la famosa decidió retirarse y optar por una vida más tranquila. Sin embargo, se mantenía activa en las redes sociales, conviviendo con sus fans que aun la recordaban por sus icónicos personajes y, algunos, pedían que volviera a las pantallas.

Sin embargo, ahora la famosa acaba de desaparecer por completo de la vida digital, pues sus fans se quedaron boquiabiertos cuando la buscaron en Instagram y descubrieron que dio de baja su cuenta.

Una de sus últimas publicaciones fue una donde celebraba sus 10 años de matrimonio junto a Eliu.

“Este año cumplimos 10 años y por qué solo celebrar un día. Siempre dijimos que cuando llegara nuestro aniversario 10 celebraríamos todo el año. La fecha real es enero 14 y gracias a nuestro Dios Jehová tenemos planeado pasar juntos una eternidad”, reflexionó en redes sociales.

Con 28 años de edad, Allison ha formado una carrera en el mundo de belleza al vender cosméticos del catálogo Mary Kay, donde ocupa un importante cargo en la compañía.