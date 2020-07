Alguna vez me prestó dinero: Talina Fernández niega apoyo económico de Lolita Ayala

Talina Fernández se encuentra en el ojo del huracán luego de que Lolita Ayala asegurara que en estos momentos de crisis le había brindado su apoyo a la conductora de televisión, quien enfrenta una difícil situación debido a que se quedó sin trabajo. Sin embargo, Talina Fernández aclaró que la periodista únicamente la apoya «emocionalmente», pues en esta ocasión no le han prestado dinero.

Todo sucedió después de que una revista de espectáculos publicara una entrevista con Talina Fernández titulada: «No me han llegado sus lingotes de oro». No obstante, durante una entrevista para el programa Sale el Sol, la conductora aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y aclaró que tiene una amistad de décadas con Lolita Ayala, pero dijo que en esta ocasión no recibió un apoyo económico.

«Lola y yo somos amigas desde que teníamos 14 años y nunca me ha fallado, pero ahora que me quedé sin trabajo dijeron que me estaban ayudando. Me están ayudando Lola Ayala, Evelyn Lapuente, emocionalmente», aseguró La dama del buen decir.

Asimismo, Talina Fernández contó que en alguna ocasión Lolita Ayala le prestó dinero, pero actualmente no ha recibido ningún apoyo monetario por parte de la periodista.

«Alguna vez me prestó dinero, pero no esta vez. Lo quería aclarar porque para empezar esa revista no tiene credibilidad (…) Tú, conoces mi tono de broma para todo y entonces lo ponen para enemistar a la gente, quiero decirte mi Lola amada que no fue así», dijo Talina Fernández.

Más adelante, la conductora mencionó que tiene una amistad de más de 60 años con Lolita Ayala y que siempre han sido muy unidas, pues dijo que la periodista siempre ha estado a su lado.

«En alguna ocasión me ha apoyado con dinero. Claro, Lola ha estado siempre para mí, pero en esta ocasión que me quedé sin trabajo de Radio Centro, no me han apoyado con dinero ni yo se los permitiría. Lola, te amo», aclaró Talina Fernández.

Lolita Ayala responde a polémica con Talina Fernández

Por su parte, la periodista habló de lo sucedido con La dama del buen decir y aseguró que la revista «jamas dice la verdad». Además, aclaró que no ayuda económicamente a Talina Fernández.

«Solamente quiero decir que a Talina, efectivamente, la ayudamos hace algunos años cuando tuvo una crisis hicimos una colecta y se la dimos, pero ahorita ella no está viviendo de mí ni de nadie. Esta viviendo de lo poco que gana en los pocos trabajos que le quedan y está pasándola mala, pero yo no estoy diciendo que la estoy manteniendo ni mucho menos», dijo Lolita Ayala en entrevista para De primera mano.