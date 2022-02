Alfredo Adame reacciona a la denuncia de Gustavo Adolfo: me tiene sin cuidado

Hace unos días, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló, en su programa De Primera Mano, que había emprendido acciones legales en contra de Alfredo Adame, esto por los delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión.

El conductor afirmó que su intención es ver al actoras las rejas, por lo que tanto él como su madre levantaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, quienes se encargarán de notificar al polémico histrión.

Ahora es Adame quien, en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, reaccionó al proceso en su contra y aseguró que le importa muy poco lo que el periodista haga. Además volvió a arremeter en contra de Gustavo y lo llamó alcohólico y hasta lo relacionó con problemas de adicciones: »Yo creo que el alcoholismo y la drogadicción ya le está haciendo mucho daño y me tiene muy sin cuidado los cargos», dijo.

Pero esto no fue todo, el también conductor también habló y muy duro sobre la madre de Infante, a quien tachó de hacer brujería, entre otras cosas: »La mamá era bruja negra, la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe les sacaba dinero de la cartera, eso es lo que me dijeron y que tenga 85 años no le quita que haya robado gente», agregó.

Por último, Adame mandó un mensaje a su detractor y le advirtió que tiene pruebas de todo lo que ha dicho: »El que tiene un pasado negro no soy yo, eres tú y se lo demuestro. El que se ríe se lleva; él me dijo todas esas tonterías y sigue insistiendo; es un pobre imb***, un pobre naquito», finalizó.