Alfredo Adame no quiere saber de su hijo y le quita el apellido

Alfredo Adame fue fuerte y claro en una entrevista que le hizo el programa Venga la Alegría, donde aseguró que no necesita de su hijo mayor Diego, quien se alejó de él después de separarse de Mary Paz Banquells, por lo que mantiene una especie de rivalidad con el joven.

Y es que un medio de espectáculos impreso aseguró que el histrión extraña a su hijo, con quien no tiene comunicación desde hace tiempo, por lo que el desmintió dicha información para rematar contra el joven a quién le retiró su apellido por estar de lado de su madre.

Yo no me he puesto sentimental, ni absolutamente nada a este Diego Adame, digo Diego Banquells perdón, bueno no tengo relación con él, ni me pone sentimental, ni me hace falta, ni lo necesito, ni absolutamente nada, dijo Alfredo Adame.

Por si fuera poco el actor recalcó varias veces que el mayor de sus hijos no debe llevar su apellido, ya que no es un digno representante de él, por lo que dejó en claro que entre ambos hay una enemistad, además lo acusó de golpear a sus dos hermanos menores y es que ellos al parecer lo acusaron con el famoso.

«Yo siempre honré a mi padre y a mí madre, yo con Diego le di amor, cariño, respeto, apoyo, le di riqueza, le di todo lo que se le puede dar a un hijo y de repente me dio un bandazo impresionante extraño, no me extraña porque la mamá se la pasó años y años y años echándomelo en contra…», dijo Alfredo Adame.

Recordemos que en entrevistas pasadas Diego dijo que ha tenido que ir a terapia debido al comportamiento de su padre, quien no se deja de nadie y es que el actor tiene un carácter muy fuerte.

«Sí hubo cuestiones que estaba adoptando de él que incluso llegó un momento en que decía es que me da miedo convertirme en él y final de cuentas entendí gracias a mi terapia que eso no tiene que pasar…, dijo el hijo de Alfredo Adame.