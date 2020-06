En una entrevista para el programa de radio «Todo para la mujer» contó lo ocurrido en las grabaciones de «Laura Sin Censura». Para entender el por qué de las cosas, hay que mencionar que el año pasado Alfredo Adame y Laura Bozzo tuvieron un fuerte encontronazo y desde entonces, las cosas entre ambos no están de la mejor manera. «Dijo que le daban asco los actores que se iban a la carrera política, hubo un encontronazo, le contesté de la peor manera, la hice pedazos».

Alfredo Adame contó que Magda Rodríguez lo invitó al nuevo show de Laura Bozzo (que se estrena en dos semanas), para que formara parte de una emisión donde hablarían de los famosos que son atacados en redes sociales, ante esto el actor le hizo esta advertencia a la productora de dicho programa: «te aclaro una cosa, Bozzo y yo tuvimos un encontronazo hace un año, donde la hice pedazos y me le fui a yugular, al primer insulto, ofensa, al primer intento de humillación me salgo del foro».

Ya en el foro de televisión, Alfredo Adame se sentó junto a Carmen Campuzano y al doctor Del Villar, señalando que desde un inicio se sintió la tensión entre Laura Bozzo y él.

Luego aparece esta mujer con esos aires de machota peleonera, con esta retórica banquetera de Mussolini, se me para a un lado y me veía con recelo, de una manera desagradable.

Laura Bozzo acusó a Alfredo Adame de maltratar a las mujeres

Según contó Alfredo Adame, cuando estaban grabando el programa, Laura Bozzo no se refirió a él de la mejor manera y ante esto le dijo sin pensarlo dos veces:

Más asco me das tú que traes toda esta basura de estos programas a México, te burlas de las familias humildes.

La «Señorita Laura» acusó a Alfredo Adame de ser una persona que maltrataba a las mujeres: «eres una ignorante, no sabes ni lo que estás diciendo, no sabes de lo que estás hablando, eres una ignorante, mediocre», le dijo a la peruana, retándola a que le pusiera enfrente a una mujer que según ella, había recibido maltrato de su parte.

Laura Bozzo le dijo que si no le parecía, se podía ir del foro, algo que Alfredo Adame hizo sin dudar. Aunque Magda Rodríguez le suplicó que no se fuera, el actor abandonó furioso el foro. «A Magda yo creo que le van a llamar la atención en Televisa, yo acepté porque yo le acepto a todo mundo las invitaciones, nada me quita».

Ante esto, Alfredo Adame mencionó que dará inicio a una campaña para que Laura Bozzo sea vetada de la televisión. «Yo creo que esta fue la tumba de esta tipa. Aquí no para esto. Voy a hablar con Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para una campaña negra, para que la SEP, la Segob, todo mundo la vete de la televisión».