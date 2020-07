Alfredo Adame asegura que los famosos buscan pleito con él para “colgarse de su fama”

Alfredo Adame, quien en los últimos meses ha tenido enfrentamientos con algunos personajes del medio artístico como Laura Bozzo y Carlos Trejo, se defiende tras ser catalogado como una persona problemática.

Descartando dejar a un lado los dimes y diretes contra sus colegas, el conductor subrayó:

“voy a ser siendo genio y figura hasta la sepultura, soy un caballero, soy un hombre cortés, decente, educado, respetuoso, con valores, con principios, hasta que me fastidian… en el momento en que me fastidian, me encuentran. Todo el mundo se empieza a colgar de mi fama y agarrar y querer mis reflectores, y querer sus 5 minutos de fama conmigo”.

De la misma manera, Alfredo Adame arremetió en contra de Carlos Trejo y aseguró que el que no quiso subirse a un ring fue el llamado “Cazafantasmas”, pues nunca firmó el contrato para realizar la pelea con fines benéficos.

Finalmente, Adame desestimó los comentarios con respecto a que ha perdido su calidad de actor y conductor por estos confrontamientos, y no descartó llegar al ring contra Trejo, pues aseguró que algunos empresarios de Monterrey están interesados en esta pelea.