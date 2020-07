Alfredo Adame arremete en contra de Andrea Legarreta… otra vez

Una vez más Alfredo Adame arremete en contra de Andrea Legarreta, quien fue su compañera de trabajo hace varios años en el matutino Hoy.

Invitado en un programa de Monterrey llamado SNSerio, el actor tachó a la esposa de Erik Rubín de “falsa y de muy mala reputación”.

De acuerdo al actor, Andrea Legarreta habló mal de él cuando ambos participaron en una obra juntos, y ella comenzaba su carrera.

Según Adame, Legarreta lo ‘acusó’ ante los medios de haber roto una pared mientras se tomaba foto con los fans tras concluir su presentación.

Alfredo Adame afirma que desde entonces se dio cuenta de que su compañera “no era una buena persona” como todos pensaban.

“Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que ver en la televisión”, dijo al programa.

Cabe recordar que en 1998, Alfredo Adame llamó ‘perra’ a Legarreta en vivo, derivando una relación complicada entre ellos desde entonces.

“Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa”, agregó.