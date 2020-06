Alejandro Tommasi asegura tener la cura para el Covid-19

El actor Alejandro Tommasi aseguró que solo con consumir ajo, jengibre y limón se puede curar el coronavirus.

Tommasi ofreció una entrevista al programa de YouTube Chisme No Like en donde respaldó sus dichos argumentando que tiene estudios en química, biología y medicina Ayurveda.

El coronavirus existe, yo se lo inyectaba a mis perritos. Existe desde siempre, lo que pasa es que ahora el coronavirus está manipulado genéticamente, entonces es más fuerte, lo cual no quiere decir que no se quite sino que no lo están tratando adecuadamente

Recordó que estudio “químicobiológicas”, trabajó tres años en un hospital y “estudié medicina ayurvédica durante 30 años y yo sé cómo curar el coronavirus”.

Como ejemplo puso el caso de un amigo suyo y sus hijas que resultaron contagiados de COVID-19. Le recomendó que no las llevara al hospital, “llévatelas a tu casa y dales esto, esto y esto”.

Cuando a Tommasi le pidieron la receta para curar el coronavirus, señaló sin dudar: “Jengibre, ajo y limón, té verde, subir el sistema inmunológico”. Además habló de un producto que él ha promovido que sirve para reforzar el sistema inmunológico.

Según él, dicho producto hizo que se curara de hepatitis C y que su hermano se librara del cáncer.

Para el actor, lo importante en la batalla contra el COVID-19 es que el cuerpo se vuelva más alcalino y suban las defensas. Además destacó que es vital que haya ligereza en la sangre para que no se coagule. “El coronavirus coagula la sangre, por eso no llega el oxígeno a los pulmones, qué mejor anticoagulante que el ajo”.

Destacó que el coronavirus no es tan letal como otros padecimientos. “Las estadísticas que nos están dando no corresponden a una enfermedad tan tan tan mortal, el año pasado murieron más personas del AH1N1 que del coronavirus”.

El consumo de ajo ha sido uno de los consejos que más ha circulado en redes sociales para «prevenir» o «curar» el coronavirus, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya se pronunció al respecto.

La OMS señaló que si bien el ajo es «un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas», no existe aún evidencia científica que compruebe que su consumo proteja del COVID-19.

La OMS también se había referido ya al asunto del jengibre en un conferencia de prensa en Ginebra el pasado abril.

Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que el jengibre no es un tratamiento probado contra el COVID-19.

“Debemos tener cuidado con lo que consideraríamos los remedios tradicionales que las personas usan para sentirse mejor. Durante un resfriado común o gripe o cualquier enfermedad a algunos nos gusta tomar un trago con miel, a otros les gusta tomar jengibre, otros tomamos tés de hierbas especiales”, explicó.

“Cualquier cosa que creas que pueda ayudar a tu salud que no sea peligrosa ciertamente tiene un impacto positivo en tu salud, pero es distinto decir que algo es efectivo para tratar la enfermedad”, añadió.

La OMS también desmintió en su página web que la vitamina C o el limón sirvan para tratar el nuevo coronavirus.

El pasado marzo la actriz Claudia Lizaldi también hizo recomendaciones contra el coronavirus. Hizo énfasis en la necesidad de tener un cuerpo más alcalino y por ello aconsejó bajar el consumo de carne.

“Lo importante es el huésped, no el virus… Enfóquense en su salud, en tener un cuerpo alcalino, que es un cuerpo que generalmente no se va a enfermar. Bájenle al consumo de carne, bájenle a la comida chatarra, bájenle a los azúcares… busquen alimentos sanos”.