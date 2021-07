Alejandra Guzmán asegura ser una madre amorosa

Alejandra Guzmán se sinceró como pocas veces sobre su vida personal, a pesar de todo el drama que está viviendo por las diferencias que tiene con su hija Frida Sofía.

Sin querer entrar en detalles del proceso legal que enfrenta con ella, mismo que también lleva su padre Enrique Guzmán, la rockera fue cuestionada por Galilea Montijo en el programa Hoy sobre cómo se define como madre, a lo que Ale dijo:

“He sido… no puedo hablar de mucho, porque hay una cuestión muy difícil, pero soy una mamá muy amorosa y soy una mamá muy diferente, claro, por mi trabajo, por mi vida, pero amo y soy orgullosísima de ser madre y ahí está la canción que hice. No la hice yo, hice una carta y de esa carta salió esa canción”.

Asimismo, al ser interrogada sobre lo que le falta en la vida, La Guzmán inmediatamente pensó en una pareja, aunque destacó que debe tener ciertos requisitos para estar con ella.

“Alguien de a deveras alguien que realmente me llegue a enseñar algo, que sea un compañero bueno, pero realmente yo creo que ahorita ya… si llega alguien que llegue de verdad, que llegue a llenar mi corazón y que pueda yo confiar, que pueda ponerme en su hombre y no sé, hay muchas cosas que todavía no se me han dado en la vida, nunca se me ha dado una pareja real, nunca”, remató.