Adamari López muestra su cicatriz como señal de victoria contra el cáncer de mama

Adamari López ha inspirado a muchas mujeres que al igual que ella han pasado o están en una batalla contra el cáncer de mamá, pues a pesar de que la enfermedad se le fue detectada cuando estaba en la cúspide de su carrera, la actriz nunca perdió la esperanza y con mucha valentía se sometió a agresivos tratamientos, pero ahora que la famosa se encuentra mucho mejor de salud ha querido mandar un mensaje de concientización y para ello dejó ver la cicatriz que le dejó la mastectomía a la que se sometió hace varios años para salvar su vida.

La puertorriqueña estaba en un gran momento de su vida cuando le fue detectado cáncer de mamá, al principio tuvo el apoyo de Luis Fonsi, quien era su pareja en ese momento y se alejó de los escenarios para estar con ella en el duro proceso.

La famosa se sometió a un tratamiento de quimioterapia que por su naturaleza suele ser bastante agresivo, pero también a 12 cirugías que la dejaron marcada, no solo física, sino emocionalmente, ya que una mastectomía fue la única forma de evitar que el cáncer continuara esparciéndose por su cuerpo.

“No me voy a hacer una mastectomía radical, porque solamente lo tengo en un lado, radical sería en los dos lados. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperarme. Un seno más o un seno menos no me hace una persona diferente, ni más mujer ni menos mujer”, señaló la actriz en una conferencia de prensa en Puerto Rico.

Tras su operación, Adamari López vivió oscuros momentos, pues además de estar lidiando una dura batalla contra el cáncer de mama, descubrió infidelidades de Luis Fonsi y tras varias discusiones optaron por el divorcio.

«Él me lo dijo una vez, que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros en todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo«, reveló la actriz con respecto a su extirpación de seno, en entrevista con Al Rojo Vivo.

En unas declaraciones públicas, Luis Fonsi negó haberle dicho tales palabras a Adamari López, pero el divorcio era un hecho y la famosa continuó su proceso de recuperación, pero las buenas noticias llegaron cuando los médicos le indicaron que ya estaba libre del cáncer.

Pasaron varios años, muchas terapias psicológicas, consultas médicas y un libro autobiográfico, pero Adamari López cambio de página, actualmente vive plena junto a su hija, pero no duda en lanzar mensajes de aliento a otras mujeres que tienen que pasar por lo mismo que ella, además continuamente participa en campañas de concientización sobre la importancia de la detección a tiempo, como en esta ocasión en la que dejó ver la cicatriz de su pecho e invitó a sus seguidoras a realizar la autoexploración.

“¿Y tú, ya te palpaste?, ¿Fuiste al doctor? Día Internacional de la lucha contra el cáncer de seno”, escribió la famosa para acompañar la impactante fotografía.​