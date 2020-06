Actriz responde a quienes la critican por recibir despensas ante crisis por Covid-19

La crisis por el Covid-19 ha afectado económicamente a millones de personas en México en el mundo, entre ellos la actriz Diana Golden, quien ha sido captada recibiendo despensas.

Asociaciones como la ANDI y la ANDA han apoyado a algunos de sus agremiados regalándoles despensas que han visto afectados sus ingresos debido a que se frenaron grabaciones y puestas en escena.

Diana Golden fue captada recibiendo despensas y ante las críticas que se pudieron propiciar, la actriz negó sentir vergüenza por recibir un apoyo ante la crisis por el Covid-19.

“No, ¿por qué me va a dar pena? Pena robar y que te cachen. Además es deliciosa la comida, ¿por qué me va a dar pena? Tengo cuatro meses sin trabajar como todos los actores”.

Diana Golden dijo que no tiene nada de malo pedir ayuda cuando se necesita, sobre todo en estos momentos de crisis, como en su caso, que lleva cuatro meses sin trabajo.

“Mi amor, el que me critique que me lo dé o que me done croquetas al menos. No está mal pedir ayuda (…) De pena murió un burro en Cartagena, entonces ¿por qué voy a sentir pena de tener necesidad?”.

La actriz también lamentó que el gobierno no esté apoyando lo suficiente a quienes se han visto afectados económicamente y se dé prioridad a proyectos como el Tren Maya.

La crisis en el medio artístico

Varias son las personalidades del medio artístico que se han visto afectados por la crisis del Covid-19 y por ello buscaron otras opciones de ingresos.

La actriz Violeta Isfel compartió con sus seguidores que vende hamburguesas a domicilio para llevar ingresos a su casa.

Incluso, compartió un divertido video a sus seguidores en el que muestra cómo prepara las hamburguesas.