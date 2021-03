Abogados de Eleazar Gómez le ofrecieron dinero a Tefi Valenzuela para retirar denuncia

Stephanie Valenzuela reveló que los abogados de Eleazar Gómez le ofrecieron dinero para que retirara los cargos de violencia intrafamiliar que interpuso en en contra del actor, para que este pudiera salir de prisión.

La cantante y modelo peruana declaró al programa ‘Sale el Sol’: “Sí se me ofreció, y me dijeron: ‘¿cuánto quieres? Y yo dije: ‘no, todo va por la ley’, me ofrecían como 50 mil pesos o algo así.

Tefi Valenzuela se vio cara a cara con su ex novio y agresor el pasado 26 de febrero en un juzgado de la Ciudad de México, lugar donde se llevó a cabo la tercera audiencia del proceso que se le sigue a Gómez. La cantante también reveló: “No creo que haya posibilidad de que salga, lo que hay posibilidad es que en 15 días le den su sentencia”.