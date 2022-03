Gomita asegura que el maltrato de su padre le dejó grandes traumas

A través de sus redes sociales y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Gomita volvió a alzar la voz sobre la violencia que vivió al lado de su padre, Alfredo Ordaz Barajas, a quien incluso denunció ante las autoridades y pidió una orden de restricción.

Araceli, nombre real de la también influencer, aseguró que raíz de toda esta situación ahora enfrenta grandes traumas y daños psicológicos, sin embargo, ha decidido seguir adelante y trabajar en su salud mental.

Asimismo, reconoció que a pesar del miedo que le dio enfrentar esta dura experiencia no tirará la toalla: “Hoy me felicitó a mi, porque aunque me da miedo enfrentar esto que estoy pasando, no tiro la toalla para seguir adelante con mis traumas, con mis desvalances psicológicos que me dejaron al convivir tantos años con un padre así”, escribió en sus historias de Instagram.