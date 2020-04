Plaza Sésamo dedica canción tranquilizante a México, por Covid-19

Después de que la Secretaría de Salud en México hiciera especial énfasis en que la gente permanezca en sus hogares y mantenga sana distancia en caso de necesitar salir de casa a través de figuras como “Susana Distancia” y carteles explicando la forma correcta de estornudar, lavar y desinfectar superficies, así como el lavado de manos, también se ocupó de los más pequeños del hogar.

Y es que si para los adultos y jóvenes es difícil mantenerse en casa aún sabiendo el contexto mundial por la pandemia de Covid-19, para los niños podría resultar más complejo entender por qué han dejado de ir a la escuela y por qué aún siendo vacaciones no pueden salir de casa o incluso, por qué no pueden jugar como antes llevándose las manos a la cara, es por eso que la institución de salud creó una campaña con especial énfasis en el sector más joven de la población mexicana.

A través de Facebook lanzó un video que tiene como propósito tranquilizar algunas de las emociones en los niños que comienzan a hacerse presentes debido al encierro, por ejemplo el enojo y para ello los personajes de la caricatura infantil de Plaza Sésamo han contribuido creando una canción en la que recomiendan contar hasta cinco y respirar.

A veces hay momentos que las cosas no salen como queremos y para no enojarnos tenemos que calmarnos. Para, respira te sentirás mejor contando hasta cinco”, recomienda Lola mientras Elmo enfatiza, “date un abrazo, no pierdas el control”.

Pero eso no es todo, en un apartado especial para “Niñas y Niños” ubicado en el sitio web oficial del Coronavirus que creó el Gobierno de México, se encuentran dos guías básicas para que los pequeños comprendan lo más esencial de la enfermedad y los cuidados que deben tomarse.

Bajo la pregunta “¿Por qué nos enfermamos?” de nueva cuenta los personajes de Plaza Sésamo explican a través de tarjetas a través de dónde viajan los virus y las formas de contraer una enfermedad resaltando al importancia de lavarse constantemente las manos.

Mientras que para prevenir el contacto con las personas, decidieron crear un divertido baile al que llamaron “¡Saluda como Elmo y Archibaldo! Y en él representan nuevas formas de decir “Hola” que no implican besos o abrazos.

Otros de los recursos son cuentos, videos, libros y guías de actividades en casa encaminadas al aprendizaje en materia de sanidad con especial tratamiento enfocado a los niños y niñas.