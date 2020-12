Mujer demanda a su novio por no casarse con ella tras 8 años de noviazgo

¿Qué harías si tu pareja no quiere casarse contigo después de años juntos y de tener hasta un hijo? Una mujer de 26 años decidió demandar a su novio después de ocho años de noviazgo y de procrear un hijo, luego de que éste no quisiera pedirle matrimonio. Y es que según reveló no cumplió la promesa que le hizo. Te contamos su historia.

La historia que ha dado mucho de qué hablar, es protagonizada por Gertrude Ngoma de 26 años, de Zambia. La mujer, indignada, porque su pareja – Herbert Salaliki de 28 años- no cumplió la promesa de casarse con ella a pesar de que tienen un hijo juntos, decidió ponerle un alto.

La joven contó a medios internacionales que se sentía harta de que su pareja no le propusiera matrimonio después de tanto tiempo juntos. Ante este panorama, externó que se vio orillada a exigirle que se unan en matrimonio mediante los tribunales. Además de que en medio de este embrollo, descubrió que el hombre se enviaba mensajes de texto con otra mujer.

«Nunca ha hablado en serio, por eso lo llevé a la corte porque merezco saber el camino a seguir y nuestro futuro», dijo a la corte la mujer.

Sin embargo, en su defensa, Herbert Salaliki explicó que aunque quiere casarse con ella no lo puede hacer porque no le presta la atención suficiente.

Además, refirió que no es suficientemente estable en el modo económico para unirse en matrimonio, pues es tradición en Zambia que los hombres paguen una ‘tarifa de agradecimiento’ a la familia de la novia para demostrar que cuidará de ella.

El proceso legal de esta pareja continúa y aún falta mucho por resolver. ¿Crees que es necesario que se casen? ¿Tú demandarías?