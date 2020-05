Los Simpson explican cómo han logrado predecir el futuro tantas veces

Cómo ya bien sabes, Los Simpson han estado prediciendo los eventos más importantes de los últimos años, desde la llegada de los smartwatches hasta la presidencia de Trump, el coronavirus y las avispas asesinas, y el terrible final de Game of Thrones (que predijeron en el capítulo 1 de su temporada 29, que se estrenó el 1 de octubre de 2017), pero lo que nadie sabe todavía es ¿cómo lo hacen?

¿A caso tienen una bola de cristal que les permite ver el futuro? ¿tienen un pacto con algún demonio del tiempo? ¿una súper computadora que puede descifrarlo todo con estadísticas? La exactitud con la que aciertan en sus predicciones es aterradora, a lo largo de la serie han mostrado detalles que solo alguien con una máquina del tiempo podría saber, pero no la tienen y eso no parece detenerlos.

Su predicción más reciente nos dejó claro que aquí hay algo muy raro, no solo predijeron el coronavirus (y su origen en China), también predijeron que, en plena pandemia y búsqueda por la cura, el mundo recibiría la visita inesperada de avispas asesinas, y nadie se explicaba cómo, otra vez, lo habían logrado.

Los creadores de la serie escuchan la misma broma una y otra vez, y ahora por fin decidieron darnos una respuesta clara. Los Simpson no predicen el futuro con magia o trucos, más bien, son tan brillantes que pueden ver lo que está por suceder antes de que eso pase, tomando nuestra misma historia como punto de partida.

¿Recuerdan esa frase que dice que debemos aprender de nuestra historia para no repetirla? Pues no hemos aprendido nada y los guionistas de los capítulos de la serie lo saben muy bien. Resulta que somos demasiado predecibles y no lo habíamos notado.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Nancy Cartwright, la actriz que le da su famosa voz a Bart Simpson, dijo sobre las predicciones “Tenemos un buen historial, lo cual es impresionante”, mientras que Yeardley Smith, la voz detrás de Lisa, agregó: «Si has estado pasando durante tres décadas, probablemente vas a dar en el clavo de vez en cuando», dando a entender que todo era una casualidad (como si fuéramos a creer eso). Y el showrunner Al Jean bromeó: «Lo que la gente nos dice ahora es: ‘¡Empiecen a predecir algunas cosas buenas!’ Porque estos han sido demasiado negativos «.

Finalmente, fue Bill Oakley quien reveló el misterio cuando le dijo al Hollywood Reporter recientemente que lo que muestran realmente no se trata de predicciones del futuro: «Hay muy pocos casos en los que Los Simpson predijeron algo. Es principalmente una coincidencia porque los episodios son tan antiguos que la historia se repite. La mayoría de estos episodios se basan en cosas que sucedieron en los años 60, 70 u 80 que conocíamos».

De acuerdo con Oakley, han puesto atención en lo que ha sucedido en el pasado, saben que vamos a repetirlo y simplemente ajustan un poco los detalles para que suene actual, eso explica cómo supieron que Drogon iba a quemarlo todo en Game of Thrones (los dragones ya habían quemado muchas cosas antes), la presidencia de Trump (este es al país que eligió a Arnold Schwarzenegger como gobernador) y la pandemia del coronavirus (ya hemos tenido varias pandemias en el mundo y, eventualmente, una sandía de China y muchos otros países).

¿Esta explicación es suficientemente buena? No completamente, tal vez ellos han usado eventos pasados para intentar mostrarnos nuestro futuro y eso lo podemos hacer todos, pero eso no cambia el hecho de que los detalles nos dan son extrañamente exactos y cada año muchas más de sus “teorías” se vuelven realidad.

Lo que está claro es que los creadores de la serie son más inteligentes de lo que pensábamos y somos nosotros los que no nos damos cuenta de que lo que estamos viendo no solo es nuestro presente y posible futuro, también es nuestro pasado.