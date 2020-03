Camila Sodi confirma que ella y su hija tienen coronavirus

Camila Sodi confirmó este jueves en Instagram que ella y su hija Fiona tienen coronavirus. A través de un video que compartió en sus Stories, detalló que su hija comenzó a tener síntomas y se tuvo que hacer la prueba.

«Empecé a tener todos los síntomas. Todos. Y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva. Lo cual significa que yo también estoy positiva», dijo la actriz, quien ya está aislada en su casa.

La también cantante detalló que entre los síntomas que ha presentado se encuentran algunos que usualmente pasan inadvertidos: “Eso mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca…”

La estrella de “Luis Miguel La Serie” aseguró que está dando a conocer su condición para generar conciencia y propagar un mensaje de cuidado mutuo entre la población.

“Por favor, a los programas de chismes, no nos interesa qué famosos tienen coronavirus y cuáles no, la única razón por la cuál les estoy contando esto es porque entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips. No todos tenemos los síntomas iguales”, explicó.

Además, la hija de Ernestina Sodi, instó a sus seguidores a mantenerse en casa y no acudir a los centros hospitalarios si los síntomas no son de una gravedad considerable.

“Si tienes 30 o menos y no tienes calentura así fuertísima y no sientes que no puedes respirar entonces por favor no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales, quédate en tu casa, toma mucha agua”, recomendó. “Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido, también mucha agua, mucho descanso”.