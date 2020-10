Angelique Boyer anuncia su retiro de las telenovelas

La actriz Angelique Boyer se despide temporalmente de las pantallas tras terminar la exitosa telenovela de Televisa, «Imperio de Mentiras», donde comparte protagónico con Andrés Palacios.

Abordada por reporteros tras su salida de Televisa San Ángel para hablar sobre los proyectos que tiene en puerta, la actriz de 32 años se limitó a hablar de su vida privada y de su participación en «Imperio de Mentiras», y reveló que su participación en la telenovela es lo último que veremos de ella en la pantalla chica por un tiempo.

«Sí definitivamente, aunque no quiera, pantalla no va a ser por lo menos un año», aseguró Boyer.

Boyer junto a Sebastián Rulli, su actual novio, son dos de los actores mejor pagados y más pedidos por los televidentes, antes de aceptar su rol en la telenovela ‘Imperio de Mentiras’, la famosa no había accedido a participar en ninguna telenovela durante un año completo y tal parece que esos son sus planes nuevamente, ya que durante una breve entrevista que dio recientemente reveló que no tiene planes de iniciar con otro proyecto pronto, esto al menos por otro año, aunque dio a entender que no es por completo lo que ella desea.

Sus fans sospechan que podría deberse a algún conflicto, pero en realidad no se sabe con certeza la razón sobre la negativa de la famosa, aunque muchos esperaban que con este proyecto se iniciara su regreso a la televisión de forma progresiva ya que ella y Rulli habían mencionado que era debido a la pandemia que no podían trabajar, pero parece ser que no será el caso, al menos para la actriz.