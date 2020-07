Yo no odio, que todos se serenen: AMLO

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó hoy a sus adversarios a serenarse, y garantizó que de parte de su Gobierno recibirán el trato que a él no le dieron cuando fue opositor, de tolerancia, sin persecución y con respeto a sus libertades.

En su conferencia de prensa mañanera, al Mandatario se le preguntó sobre supuestas imágenes de Frena (Frente Nacional Ciudadano) invitando a atentar contra él y la existencia de una lista de posibles atentados contra varios funcionarios.

«Sobre el otro tema que planteaste no voy a comentar mucho, solo decir que tengo mi conciencia tranquila y que no odio y que invito a todos a que se serenen, que no tenemos nosotros enemigos, tenemos adversarios, que no queremos darle a nadie el trato que a nosotros nos dieron, no nos veían como adversarios a vencer sino como enemigos a destruir, así nos trataban, nosotros no vamos a actuar de esa forma», respondió.

López Obrador pidió no optar por el uso la violencia para manifestar inconformidades, ya que para eso hay espacios de participación democrática.

«No utilizar la violencia, por eso abrimos más los espacios de participación democrática con la revocación de mandato, vienen elecciones en un año, se van a renovar Gubernaturas, la Cámara de Diputados, ahí tienen oportunidad de expresarse, de manifestarse de manera pacífica», dijo.

«Antes de eso se garantiza el derecho a disentir, lo dije en mi Informe, desde el Presidente Madero ningún Presidente había padecido de tantos insultos como el Presidente actual de México y la respuesta ha sido la tolerancia, la no censura. No se amenaza a nadie, no se persigue a nadie, entonces hay libertades plenas y tenemos que hacer valer la democracia.

«En un año y luego en menos tiempo, en marzo del 22, se va llevar a cabo la revocación del mandato, se va a preguntar ¿quieres que continúe o renuncie el Presidente de la República? La gente va a decidir, y si dice que renuncie hasta ahí llegamos».

El titular del Ejecutivo recordó que el pueblo «pone y quita» a sus gobernantes, pero pidió ejercer las libertades de forma democrática y sin violencia.