[VIDEO] Maestra humilla en línea a estudiantes en Durango y la cesan

Durango.- Una maestra de Durango se volvió tendencia en redes sociales luego de que fuera grabada cuando le gritaba a sus alumnos porque, según ella, no tenían las cámaras prendidas durante una clase virtual.

El diálogo que entablaron los estudiantes con la docente de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) provocó indignación por la forma en la que la maestra se dirigió a los muchachos.

La mujer enfureció cuando un alumno, identificado como Guillermo, le dijo que tal vez era su internet el que presentaba fallas y por eso no podía ver que sí tenían las cámaras encendidas.

“Yo a los otros sí los veo y a ti es al único que no veo. Mi internet está mal porque a ti no te veo? ¡Ubícate, niño!. Apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta. La hora de entrada a la clase es a las 2 en punto”, gritó la docente.

Antes, otra estudiante le dijo a la docente que su cámara sí funcionaba, pero también recibió un regaño. “A mí me parece apagada, por lo tanto tiene falta conmigo, ¿verdad? Ok. O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta y a la tercer falta yo los doy de baja en mi materia”, dijo la maestra.

De acuerdo con medios nacionales, la Universidad Juárez del Estado de Durango separó a la maestra de su cargo después de que el video se volviera viral en las redes sociales.