Va AMLO ahora contra INE, Cofece, Sipinna y la CRE: “no sirven, solo simulan”

El presidente Andrés Manuel López Obrador amplió este lunes el listado de organismos autónomos de Gobierno a los que criticó por “no hacer nada” y suponer una carga burocrática muy grande para el estado mexicano.

Si la semana pasada, el 17 de junio, las críticas del mandatario se centraron en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –a cuya titular le pidió su renuncia un día después- este lunes AMLO centró buena parte de la crítica al Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusó de ser “el aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, sin que ello sirva para garantizar elecciones libres en el país.

“Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude. Pero, en las elecciones anteriores, lo permitió el INE”, acusó el mandatario, que, incluso, dijo que el Instituto electoral es el “ejemplo más claro” de organismos “que no hicieron nada, que no los conoce la gente, y que los crearon para que se simulara y se hiciera la vista gorda”.

López Obrador aseguró también que él será “guardián de las elecciones”, aunque matizó que como ciudadano.

“Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Pero estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”, apuntó.

“Esto no es injerencia en el INE, ni en el TRIFE -agregó-. Es solo decir: ‘¿Cómo le vas a entregar registro si no cumplió?’ ‘¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada’?”.

Además del INE y del Conapred, este lunes López Obrador repartió críticas a otros organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Sistema Nacional de Protección de Niños (Sipinna).

“Me enteré de otro organismo, de la defensa del niño y la niña (Sipinna). Bueno, ¿entonces para qué está el DIF?”, preguntó AMLO, que también lanzó un dardo público a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Y lo mismo en el sector energético. Ahí está la famosa CRE (Comisión Reguladora de Energía), con hasta 500 empleados públicos. Y así como esa hay 5 o 6 más. Y los directivos, los consejeros, los de arriba, ganan 100 o 120 mil pesos mensuales. Y eso ahora, porque nadie puede ganar ya por arriba del presidente. Pero, entonces, pregunto: ¿para qué está la Secretaría de Energía? ¿Y la Comisión Federal de Electricidad?”.

López Obrador señaló que su Gobierno va a ir “reajustando estructuras” para que “no haya duplicidades”, puesto que, dijo, hay funciones que realizan órganos autónomos, como el Conapred, que pueden ser absorbidas por secretarías como la de Gobernación (Segob).

“Esto del Instituto contra la discriminación (Conapred), por ejemplo, que se combata realmente, que no se simule, y que no cueste tanto. Esto lo puede manejar la Segob, la subsecretaría de derechos humanos. Así se cumple el propósito y nos ahorramos recursos. ¿Para qué tantas direcciones?”, volvió a preguntar el presidente.

“Vamos a hacer un ejercicio para ahorrar”, recalcó. “Y ya van a decir que no vamos a proteger a los que sufren discriminación, o a los niños, pero vamos a ir aclarando, poco a poco, el funcionamiento del nuevo gobierno a partir de una nueva realidad”.