Urge AMLO a gobernadores no endeudar; les darán extra

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Gobiernos estatales y municipales aplicar medidas de austeridad y no recurrir al endeudamiento para enfrentar la contingencia por Covid-19.

En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario también adelantó que la Secretaría de Hacienda comenzará a entregarles recursos extras al presupuesto, de un fondo de contingencia que cuenta con 60 mil millones de pesos.

«Ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento, ya he hablado de que la deuda personal, cuando nosotros dejemos de existir y pasemos a mejor vida, nuestras deudas, si las tenemos, no se heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa es la diferencia, por generaciones», dijo a pregunta expresa.

«Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al País. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar, con austeridad, revisando sus fondos que estaban sin control, los fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda».

López Obrador recordó el caso de Tlaxcala, donde el entonces Gobernador Antonio Álvarez Lima impulsó una reforma a la Constitución para que no pueda haber deuda en el Gobierno estatal, y los Mandatarios posteriores han cumplido.

«Tlaxcala es un ejemplo, no tiene deuda el Gobierno de Tlaxcala», aseveró.

El jefe del Ejecutivo recomendó que los Gobiernos municipales y estatales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana.

«Que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad y van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el Gobierno federal y lo digo con todo respeto, estamos predicando con el ejemplo», expresó.

Este año, dijo, por la austeridad ante la actuación situación, ya se presentó un ajuste en el gasto de Presidencia y se van a ejercer menos de 600 millones de pesos.

«Sí se puede, en todos lados, nada más hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias».

El presidente aseguró que si esos gastos se eliminan hay ahorros, y no se cae en endeudamiento, y adelantó sobre el fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos que se repartirá a los estados.

«Este fondo es para estabilizar presupuestos de Gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo. Es un extra a lo presupuestado».

«¿Ya lo saben los gobernadores?», se le preguntó.

«Sí lo saben», respondió.

«Y hay unas reglas de operación de ese fondo, para que se entregue, creo que se entrega cada tres meses, he consultado al Secretario de Hacienda si se podía modificar las reglas para proceder de inmediato los recursos a los estados, van a empezar a entregarse».

El pasado 14 de mayo, durante una reunión, la Secretaría de Hacienda ofreció a los Gobernadores entregar unos 130 mil millones de pesos para compensar la caída en las participaciones.

Los recursos tendrán como origen el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que actualmente cuenta con 60 mil millones de pesos.

Sin embargo, Hacienda explicó a los mandatarios estatales sobre la implementación de algunos mecanismos bursátiles, que permitirían incrementar los fondos en unos 70 mil millones de pesos adicionales, por lo que la bolsa alcanzaría los 130 mil millones.