Tras amenaza de coronavirus, AMLO propone abrazos mentales

Hace días el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no pasaba nada y que los abrazos podían seguir, hoy ya cambió de opinión

México.- El pasado 1 de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) demostró que eso no le preocupa al repartir besos y abrazos a pobladores pese a la alerta de coronavirus que ha paralizado al mundo entero.

Hoy durante su conferencia de prensa, la mañanera, como se le conoce cambió de parecer e incluso hizo un llamado a dar ¿abrazos mentales?.

Así como lo lees, tras las duras criticas que recibió luego de que hace días dijera que «no pasa nada (…) hay que abrazarse» luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró “muy grave” la situación del coronavirus, AMLO expresó lo siguiente:

“Ahora que estaba escuchando yo a Hugo (López-Gatell) de que, en el rito de la iglesia católica seguramente ya no se da la paz abrazándose. Aunque no haya el abrazo o se de la mano, en la mente que se diga, ‘perdonemos, no odiemos, amémonos y llevemos a la práctica el amor al prójimo’”, dijo.

Además agregó que NO ES NECESARIO «abrazarnos», y que solo bast con internalizar los pensamientos de amor y fraternidad, es decir dar abrazos y perdona mentalmente.

¿Para qué abrazarnos, si puede haber algún problema? Con la mente, eso es más importante, internalizar ese pensamiento de amor y fraternidad, expresó.

OMS declara pandemia al coronavirus

Para finalizar recordemos que el pasado miércoles 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud ha declarado este miércoles pandemia por coronavirus, (Covid-19), esto tras la preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad sumados a los alarmantes niveles de inacción.

El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó que «pandemia no es una palabra que usemos a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que se puede usar mal y causar miedo o hacer que se acepte, sin justificación, que se ha perdido la batalla, llevando a más sufrimiento y muertes».