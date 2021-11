Soy terco, vamos a cumplir con el desabasto de medicamentos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que existe desabasto de medicamentos en México, por lo que destacó que tiene que cumplir su promesa de abastecer de medicinas a la población.

“Yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas y vamos a cumplir con el desabasto de medicamentos”, dijo el mandatario federal, durante su conferencia matutina, este jueves, desde el estado de Colima.

Desde hace varios años el presidente se comprometió a garantizar la atención médica y dotación de medicinas gratuitas a toda la población, e incluso aseguró que habría un sistema de salud como en países de Europa y Canadá; sin embargo, este compromiso es un pendiente en su Gobierno que lejos de resolverse, ha empeorado.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la semana pasada, durante su comparecencia ante diputados federales, aceptó la falta de insumos para tratamientos contra cáncer, y de medicamentos durante la pandemia de Covid-19, pues aseguró que esto se debió al cierre de las fronteras de los principales países países surtidores de medicamentos.

Ayer, miércoles, por la noche, en Colima, el presidente hizo una dura crítica al secretario de Salud, Jorge Alcocer y Juan Ferrer, titular del INSABI, al subrayar que no debe de haber más excusas de parte de ellos para que resuelvan el desabasto de medicamentos.

“No vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir. Por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo” dijo el presidente, mientras aludió a estos funcionarios, para que cumplan con su encomienda. “Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo”, les dijo.

Sin embargo, este jueves el presidente reculó en su conferencia matutina y aseguró que se malinterpretaron sus palabras: “se pensó que era un regaño” a Jorge Alcocer, mientras sostuvo que solo habló de manera fuerte.

Pero sí enfatizó que “no debe de haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos porque nos alcanza”, señaló el presidente al subrayar que va a perseverar para cumplir su oferta para garantizar el derecho a medicamentos gratuitos de manera universal.

Previo a concluir su conferencia matutina, el presidente anunció que viajará este jueves a Cananea, Sonora, donde ofrecerá un informe de los avances del Plan de Justicia para esa entidad, donde se preveen acciones concretas a los habitantes del Río Sonora afectados por el derrame de tóxicos en 2014.