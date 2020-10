Si guardas sana distancia no hace falta el cubrebocas: AMLO, ante covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la recomendación del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de portar el cubrebocas para dar el ejemplo y evitar el contagio del covid-19, sin embargo, aclaró que si se guarda la sana distancia no hace falta utilizarlo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario explicó que cuando viaja en avión sí se coloca la mascarilla para protegerse, pero durante las conferencias mañaneras mantiene una separación con los asistentes, por lo que no considera que sea necesario su uso.

“Es buena su recomendación, nada más que si guarda uno su sana distancia no hace falta. Yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien. Yo tengo aquí mi sana distancia, quisiera estar ahí junto con ustedes. Cuando viajo en el avión me pongo cubrebocas, como trato de mantener sana distancia me cuido”, subrayó.

El Presidente dijo que es importante que cada uno de los ciudadanos se cuide frente a la epidemia de covid-19, implementando las medidas de higiene adecuadas y teniendo conciencia sobre la emergencia sanitaria.

“Sobre la higiene, lo que comemos, la sana distancia hemos aprendido, que no se nos olvide, y hay que seguirnos cuidando, pero no esperar que nos ordenen. Nosotros optamos por convencer, no es obligatorio, es que cada quien se cuide y así lo ha venido haciendo la gente, todos somos mayores de edad y somos responsables. Es muy importante que nos cuidemos porque depende mucho de nosotros”, señaló.

López Obrador recordó que se está poniendo en marcha una nueva estrategia para atender enfermos de coronavirus que incluye más especialización para los pacientes graves, así como un convenio de trabajo con hospitales privados para aprovechar a sus especialistas.

También, mencionó que se está preparando un plan de seguimiento para los enfermos que se recuperaron de esta enfermedad pero que presentan secuelas.

“Tuvimos que actuar a prisa, se formaron muchos médicos, tuvimos que habilitar camas, adquirir equipos, ventiladores, ahora que está bajando el contagio y tenemos menos ocupación de enfermos en hospitales lo que queremos es volver a reconvertir los hospitales covid-19, dejando lo mejor de lo mejor para asegurar que tengamos menos fallecimientos, ese es el plan”, comentó.