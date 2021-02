Seguirán apagones en México ante crisis eléctrica por nevadas en Texas: AMLO

Ciudad de México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) está trabajando en el restablecimiento del servicio de energía en los estados del norte afectados por la tormenta invernal en Texas. El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso hoy que hay una crisis por el temporal de nieve, “esto afectó la distribución del país, la producción, las plantas de energía eléctrica operan con gas, se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas. Está grave la situación».

En su conferencia matutina aseguró que su gobierno enfrenta el problema “porque estamos echando andar plantas que no requieren gas, plantas de combustóleo, con carbón para enfrentar la emergencia, y se ha llevado a cabo planeación para que la gente no se quede sin energía eléctrica. Que se pueda organizar que haya apagones temporales de 30 minutos, tenemos la mayor presión en el tiempo pico, que es de seis de la tarde a diez de la noche. Tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para que se organicen estos apagones periódicos».

También dijo que no existe ninguna otra circunstancia que se asocie a los apagones.

“Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado tres barcos, se van a comprar probablemente más para ir resolviendo el problema. Se debe a las heladas, a la situación del mal tiempo, en el norte, principalmente en Texas. No hay ninguna represalia de que no nos han entregado gas porque no nos ven con buenos ojos. Es que es grave la situación que tienen en Texas porque no tienen gas. Esperamos que lo más pronto posible se restablezca el servicio en México. Estamos en eso, para el jueves, el viernes, el fin de semana, va a depender del tiempo», señaló”.