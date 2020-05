Secuestran a Diputada de Morena en Colima

Las autoridades mexicanas siguen sepultando desapariciones; sin embargo, en esta ocasión la víctima tiene nombre y apellido. Francis Anel Bueno Sánchez, diputada local de Colima por Morena, fue secuestrada el pasado 29 de abril, en el municipio de Ixtlahuacán

El rapto de la legisladora fue perpetrado por un comando de hombres encapuchados y fuertemente armados que llegó hasta el lugar donde Bueno Sánchez se encontraba promoviendo labores de sanitización.

Emma Sánchez, madre de la víctima, aseguró que por recomendación de la Fiscalía General de la República permaneció en silencio, pero a más de dos semanas del suceso decidió hacer pública la desaparición de su hija con la esperanza de saber de ella.

Sánchez detalló que desde el pasado 9 de mayo le solicitó a la dependencia que se emitiera una Alerta Alba por la desaparición de la diputada; no obstante, por razones aún desconocidas no se difundió. “Nos mata la ineficiencia de la investigación que se está realizando, porque hasta ahora no se ha podido dar un resultado concreto que conduzca a la localización de mi hija», señaló la mujer.

La presidenta de la mesa directiva de la Legislatura, Araceli García Muro, explicó que el silencio de las autoridades tenía el propósito de no entorpecer las investigaciones que en este caso requieren del mayor sigilo posible.

La familia de la diputada, que rompió el silencio el día de ayer, consideró que ya transcurrió un tiempo prudente para fijar un posicionamiento al respecto. “Solicito que trabajen en lo que les corresponde y que sigan buscando a mi hija Anel Bueno. No les pido que la encuentre por el hecho de que es diputada, les pido que lo hagan porque es una persona”, sollozó entre lágrimas Emma Sánchez.

Los compañeros de bancada de Anel Bueno aseguraron que la diputada no había recibido ningún tipo de amenazas. «Se trató de un problema social que nos duele a todos y recalcamos la exigencia a las autoridades para que Anel esté de vuelta con vida”, expresaron.

En tanto, el presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, escribió en Twitter: “Nos solidarizamos con la familia de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez del Congreso de Colima, y exhortamos a nuestras autoridades a realizar los esfuerzos necesarios para el pronto y seguro regreso de nuestra compañera”.

En septiembre de 2017 fue asesinado el presidente municipal de Iztlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, en un hecho que aún no ha sido resuelto por las autoridades. Hasta el momento se desconoce si la desaparición de la legisladora podría tener relación con el suceso.

Francis Anel Bueno Sánchez, de 38 años, es diputada de mayoría relativa por el Distrito XVI. Inició su carrera política en 2006 como consejera política del PRI, en el municipio de Iztlahuacán. De 2012 al 2015 ocupó el cargo de consejera Politica del PRI Estatal Colima, y se ostentó como presidenta de ARPACIX (Asociación del Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Ixtlahuacán.