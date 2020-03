Salinas Pliego genera polémica con discurso: «No Moriremos de Coronavirus, sino de Hambre»

“Este virus existe, sin duda, pero no es de alta letalidad, debemos olvidarnos de la ecuación equivocada que virus es igual a muerte: no es cierto”, aseveró Salinas Pliego.

En medio de la emergencia mundial por el coronavirus, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, arremetió contra la paralización de la economía por el aislamiento de las personas, mensaje que generó polémica en redes sociales.

“Paralizar toda la actividad económica de tajo significa hambre y por lo tanto, dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”, señaló.

Salinas aseveró en una reunión con sus directivos que, aunque el virus existe, éste no es mortal.

En este sentido, aseguró que lo que sí es mortal “es el aislamiento y la crisis económica que dejaría a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida. Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”.

“En México, la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día. (…) La mayoría de la población dejará de generar ingresos hoy y mañana simplemente no tiene qué comer”.

Agregó que la vida no puede detenerse, pues hay que salir a luchar para “detener este tempestad económica”.

“Hoy estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, la vida tiene que continuar”, lamentó.

“Sabemos que el miedo es muy mal consejero, nos han metido a todos el miedo a morir por el virus. Veamos primero los datos duros del virus”, dijo.

Este mensaje generó una ola de mensajes en redes sociales, a favor y en contra del discurso del presidente de este grupo.

Algunos defienden que Salinas tiene razón porque la mayoría de las personas en México no tienen el privilegio de trabajar desde su casas.

En contraste, otros defienden que eso no debe importar porque la emergencia puede salirse de control y desencadenar la muerte de más personas.