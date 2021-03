Rosario Robles presenta nueva oferta para declararse culpable

La defensa de la exfuncionaria pretende no llegar al juicio ni que se le imponga la sanción de reparación del daño, calculado en el manejo irregular de 5 mil 73 mdp

La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva propuesta, para declararse culpable a cambio de una salida anticipada de juicio por la imputación de dos casos de ejercicio ilegal del servicio público.

Con esta estrategia, la defensa de la exfuncionaria pretende no llegar al juicio ni que se le imponga la sanción de reparación del daño, calculado en el manejo irregular de 5 mil 73 millones de pesos, como parte de las investigaciones del caso identificado como La Estafa Maestra.

Esta será la segunda oferta de Robles para declararse culpable a cambio de purgar una sanción de seis años de prisión, luego de que una primera propuesta, en la que se buscó una sanción de tres años de cárcel, pero que fue rechazada por la FGR.

El Juez de Control, Alejandro Villar Ceballos, durante la audiencia celebrada el pasado viernes 26 de febrero, concedió un plazo de 30 días, que vence el próximo 26 de marzo, para que Robles y la FGR lleguen a un posible para una salida anticipada.La Fiscalía presentó elementos para vincular a la ex titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en dos casos de ejercicio ilegal de servicio público.

La conducta consistió en el desvío de una suma de 5 mil 73 millones de pesos, en triangulaciones desde las dependencias que encabezó Robles hacia escuelas y universidades públicas, a cambio de supuestos estudios o investigaciones, que no se realizaron.

El Ministerio Público Federal solicitó al Juez una sanción de 21 años de prisión en contra de la ex funcionaria, por tratarse de un delito continuado, que inició en Sedesol y replicó en Sedatu, causando un grave impacto al erario público.

Robles permanece detenida, desde agosto de 2019, en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

El viernes pasado, en la audiencia, la ex funcionaria acusó discriminación en su contra, debido a que otros ex funcionarios, han merecido mejor atención por parte de la FGR y no han pisado la cárcel.