Pide AMLO cuidar salud emocional de niños con clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió cuidar la salud emocional de los niños cuando se dé el regreso presencial a clases pues, dijo, “es la mejor terapia, ya no es posible tenerlos encerrados en las casas”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó ser partidario de que se regrese a clases a finales de agosto «porque no es conveniente que se continúe con las clases a distancia».

«Necesitamos pensar en los niños, los adolescentes y no sólo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos, desde luego no es por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho», dijo.

López Obrador aseveró que defenderá el regreso a clases en las aulas y aunque reconoció sí hay contagios de covid-19, «no hay riesgos mayores para niños y adolescentes y se puede tener un buen control; no debe ser ese el pretexto o excusa.»

A decir del Presidente, «casi todos los países tienen abiertas las aulas» y México «ha tenido cerrada la educación presencial y eso no es bueno; ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos».

Recordó que los padres fe familia, autoridades educativas, municipales y del gobierno federal, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se cuenta con la petición de iniciar un plan para el retorno a las aulas para que no haya ninguna limitación y puedan ser abiertas a finales de agosto.