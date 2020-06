No nos vamos a pelear con los gobernadores, dice AMLO

PALENQUE, Chis.- A pesar de las diferencias en el manejo del combate a la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no se peleará con gobernadores debido a que se busca la unidad, y aseguró que se está actuando de manera coordinada entre los distintos órdenes de gobierno.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal celebró que a pesar de que hay diferencias entre su gobierno y distintos sectores de la población no hay violencia, porque la confrontación solo ha sido política y de debate.

“(Los gobernadores) se portan con mucha responsabilidad también eso ayuda mucho, pero no solo los gobernadores, sino también los presidentes municipales. Pueden ser de distintos partidos, pero actuamos de manera coordinada, nosotros no nos vamos a pelear con los gobernadores”.

Acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y de su gabinete de seguridad, el Presidente señaló que cada quien tiene su responsabilidad y se está buscando la unidad.

“Hay, desde luego, ya lo dije, diferencias porque los que se mantuvieron en el poder durante 36 años, pues no quieren que nos vaya bien. El neoliberalismo duró 36 años, crearon hasta escuelas, entonces ahora están desconcertados o enojados por todo.”

“Es lo que pasó en el Porfiriato, fueron 34 años, pero aquí fueron 36 años. Entonces esto tuvo que ver con la economía, con la educación, con los medios de comunicación y todo eso es lo que se está reacomodando, entonces lleva tiempo, es un proceso de transición”.

En este sentido, López Obrador aseguró que celebra que haya oposición como el de algunos medios de comunicación o de grupos que salen a manifestarse en contra de su gobierno.

“Ejercen su derecho a disentir, los partidos opositores, el partido conservador, pero a pesar de los cuestionamientos hay un orden, no hay confrontación, no hay violencia, la confrontación es política, es de debate, y eso es válido, porque esa es la democracia. Antes no se podía hacer ningún cuestionamiento, no se podía tocar al intocable, ahora ya no, se enojan nuestros adversarios, de que utilice mi derecho de réplica, pero es parte, son mensajes de ida a vuelta, y con respeto no pasa nada.”

“¿Y cómo resolvemos diferencia? Con el método democrático, ya viene las elecciones el año próximo; si no están de acuerdo, y quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, pues a votar para que se regrese al pasado, para que se vuelva a lo que había. No están de acuerdo, quieren seguir la transformación, también adelante, vamos, pero ese es un voto, no hace falta insultar a nadie, agredir a nadie”.

Señaló que el mejor sistema político que existe es el democrático, porque “ahí la gente decide, la gente manda y cuenta lo mismo el voto de un potentado que el un indígena, que el de un campesino; vale lo mismo el voto de una mujer que el de un hombre; el de un joven que el de un anciano; cuenta lo mismo el voto de un científico o el de un artesano. Es igualdad la democracia”. (El Universal)