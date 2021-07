No importa lo que piense la mayoría, se debe volver a clases presenciales, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá su postura sobre el regreso de las clases presenciales el 30 de agosto, a pesar de la pandemia de coronavirus covid-19, pues insistió en que son indispensables, sin importar que la mayoría de la población esté en contra de la medida.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador hizo un llamado al sindicato de maestros para que apoye en el retorno a clases presenciales, tras destacar que México es uno de los países que han mantenido las escuelas cerradas por más tiempo ante la pandemia.

«Eso es en todo el mundo, vamos a suponer, aceptando sin conceder es porque no están vacunados los niños, en el mundo no están vacunados los niños y México con Bangladesh es el país que lleva más tiempo con escuelas cerradas.

«Y yo voy a dar este debate y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, de los adolescentes, de los estudiantes por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, del desarrollo del país», dijo.

El Presidente acusó que sus adversarios iniciaron una campaña en contra del regreso a clases presenciales «para llevar la contraria».

Sin embargo, reiteró que es necesario que los niños regresen a las escuelas, por lo que hizo un llamado a la población a apoyar en la limpieza de los planteles.

«Que todos ayudemos a limpiar las escuelas que estén en buen estado. Madres y padres de familia, maestros, autoridades municipales, gobiernos estatales, lo que nos corresponde como gobierno federal, todos a ayudar. Porque hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente de manera deliberada por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales», remarcó.

López Obrador reiteró que en otras partes del mundo los estudiantes ya están en las aulas bajo protocolos estrictos, con los que se busca evitar contagios y que si alguno se enferma «se puede cuidar a los niños en la casa y no pasa nada».