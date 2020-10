«Lamentablemente se llevó a cabo ese robo, ya se están haciendo las investigaciones, se está avanzando y se va a concluir toda la indagatoria, pero sí se llevó a cabo ese robo de medicamentos, nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina», comentó a pregunta expresa en su conferencia mañanera.

«Está esto muy raro,y nos roban una bodega de estos medicamentos, entonces se está haciendo la investigación, no puedo hablar más del tema por cuestiones del sigilo que se requiere».

Respecto a los padres de niños y niñas con cáncer, el Mandatario dijo que deben estar tranquilos porque se garantizará el abasto de esos fármacos.

«Decirles (…) que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que nos somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona que no cuenta con los medicamentos», dijo.

López Obrador advirtió sobre la imagen que sus opositores pretenden difundir de su Gobierno con este tema.

«Una imagen de nosostros», expuso, «que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles y no nos importara el problema, y no es así».

El Jefe del Ejecutibo insistió en que están enojados los que antes distribuían estos medicamentos, pese a que no lo hacía bien, pues no había abasto y en algunos casos hasta se adulteraban los fármacos.

«Todo era negocio, todo era corrupción», sostuvo, «enfrentamos una resistencia a que se acabe la corrupción».

Desde el pasado 5 de octubre, el Insabi informó del robo de 37 mil 967 unidades de fármacos utilizados para el tratamiento de cáncer, y la alerta por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fue lanzada el día 10.