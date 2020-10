Miss Móni ex directora del Colegio Rébsamen es sentenciada a 31 años de prisión

CDMX.- Miss Móni, la ex directora del Colegio Rébsamen, dijo que no pedirá perdón por la muerte de 26 personas, entre ellas las muertes de 19 niños por el colapso de la escuela en el sismo del 19 de septiembre del 2017 en la Ciudad de México.

Mónica García Villegas fue sentenciada a 31 años de prisión por los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras por la muerte de 19 niños y 7 adultos por el derrumbe del inmueble ubicado en la Alcaldía de Tlalpan.

Ernestina Godoy Ramos informó que la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo de un Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia de 31 años de prisión en el caso Rébsamen.

La audiencia duró cerca de cuatro horas, donde se determinó una reparación del daño mínimo, para cada una de las víctimas de 402 mil pesos, además se le impulso una multa de mil unidades de salario mínimo por el delito de responsabilidad de obra.

Durante el receso de la audiencia, Miss Móni dijo que ella era inocente, que no va a pedir perdón y si les molesta que se este defendiendo y que quiera su libertad, así como para los que quieren su cárcel «entonces cada quien desde su trinchera se tiene que aguantar»; compartió su abogado, Rosendo Gómez.

La señora se mostró como lo que es realmente, una persona insensible, una persona a la que no le importan las terceras personas, los papás. Sigue siendo una persona egoísta

Expresó Alejandro Jurado, padre de Paola, una niña de 7 años que murió tras caer el edificio del colegio derivado de actos de corrupción, según dictaminó por las autoridades.

Expresó que Miss Móni fue quien dio dádivas y documentación falsa, que habrían la construcción del edificio que colapsó.

El 17 de septiembre del 2019, Miss Moni fue declarada responsable por los delitos de homicidio culposo y de Responsabilidad de Director Responsable de Obra o Corresponsables por parte de un Tribunal de Enjuiciamiento debido a que se comprobó que incurrió en actos de corrupción.

El 7 de octubre se concluyó la presentación de elementos de prueba y testimonios en el proceso penal contra ella.

En aquella audiencia sólo estuvo presente una víctima indirecta, mientras que 3 ex peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quienes habían sido llamados a comparecer, no asistieron de nueva cuenta debido a que no se les pudo localizar.

Su abogado Rosendo Gómez, informó que la maestra estaría en un área independiente dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y se conectarían a una cámara para estar virtualmente presente durante las audiencias restantes y así no estar frente a los padres de lo menores.