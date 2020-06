El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante en el fallido operativo militar realizado en la ciudad de Culiacán el 17 de octubre de 2019.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y se dejara en libertad a ese presunto delincuente”, dijo.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes en Cuernavaca, Morelos, López Obrador insistió que la liberación de Ovidio fue para que no se pusiera en riesgo a la población.

“Cuando se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, aseveró.

López Obrador recordó que dos días después, habló con el presidente estadounidense Donald Trump, quien le ofreció apoyo de agentes para enviarlos a México.

“(…) Habló al día siguiente o a los dos días, habló el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesina a mujeres (y) niños de la familia Lebarón y de otras familias… Lo mismo habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump y el ofrecimiento fue en el mismo sentido que nos mandaban agentes para ayudar investigar los casos y castigar a los responsables”, dijo.

Aseguró que agradeció el ofrecimiento “y él (Trump) entendió que nos correspondía atender estos casos… Como siempre no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que sólo corresponden a las autoridades mexicanas. Eso es respetar, hacer valer nuestra soberanía”, insistió.

A pregunta expresa de un reportero quien lo cuestionó si ya tenía respuesta del gobierno de Estados Unidos por la nota diplomática enviada por el canciller Marcelo Ebrard sobre el operativo Rápido y Furioso, el mandatario mexicano aseguró que Washington aún no ha contestado.

“No todavía no responde el gobierno de Estados Unidos, se envió esta nota diplomática, pero no tenemos todavía respuesta. Está abierta la investigación, como es de dominio público, en contra del que estuvo de Secretario de Seguridad Pública, (Genaro) García Luna, que está detenido. ahí sí continúa la investigación. Pero todavía no hay respuesta a lo que nosotros consideramos, fue una violación a nuestra soberanía, el que se haya permitido la introducción de armas teniendo conocimiento el gobierno de México, aunque se ha negado este asunto, hay evidencias, hay información que se está desclasificando en Estados Unidos en donde se menciona que ese operativo se hizo de manera conjunta: gobierno de Estados Unidos y gobierno de México”, creo que el gobierno de Estados Unidos está obligado a presentar este informe”, señaló López Obrador.

El mandatario mexicano aseguró que el gobierno mexicano está trabajando fuertemente para evitar el trasiego de armas a México.

“Lo que se está haciendo en primer lugar es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía anteriormente, había mucha injerencia de elementos, de agencias el extranjero en los asuntos internos de México”.

Recordó que fue justo en Morelos en donde ajusticiaron al jefe del cártel de los Beltrán Leyva (Arturo Beltrán Leyva) en un operativo, aunque no lo mencionó por su nombre.

“Y se supo que había intervenido una organización de Estados Unidos cuando se llevó a cabo ese operativo. pero no solo eso, el que estaba como embajador de Estados Unidos (Tony Garza), declaró que el gobierno de Estados Unidos confiaba más en la Marina que en el Ejército. Se metió a opinar sobre un asunto que sólo compete a nosotros, a los mexicanos. Había una injerencia total. Eso, ya no”, sostuvo.

Abundó que con Estados Unidos hay relaciones de cooperación “pero al mismo tiempo, de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el presidente Donald Trump. En dos o tres asuntos que hemos hablado por temas delicados” ha hablado para ofrecer apoyo, “pero ha entendido que son decisiones soberanas que nosotros debemos tomar”, dijo el mandatario mexicano.