Listos para revisar pacto fiscal: Gobernadores de AN

Ciudad de México.- Los Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) le tomaron la palabra al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su disposición a revisar la Ley de Coordinación Fiscal.

«Tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_ : estamos listos para revisar las fórmulas del Pacto Fiscal. Urge actualizarlas para garantizar equidad, crecimiento y desarrollo. Proponemos instalar una mesa esta misma semana para fijar las reglas del diálogo», comunicaron a través de Twitter.

En semanas recientes, los Gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas comenzaron a deslizar la posibilidad de que pudieran abandonar el pacto fiscal vistas las inequidades en el reparto.

«Acerca de la modificación al convenio de coordinación fiscal, habría que analizarse. Nosotros entregamos puntualmente las transferencias federales, los recursos a los estados, no le retenemos sus participaciones, no se las condicionamos, no tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario, el Secretario de Hacienda tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones, porque es dinero del pueblo, el dinero que va a los ciudadanos de los estados», dijo esta mañana López Obrador.

«Entonces, si se quiere cambiar la fórmula para que manejen más los estados que la Federación, vamos a pensar que eso es lo que proponen, pues que se analice».