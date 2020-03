«La sangre de cristo tiene poder», maestra abusa de niño con exorcismo

«La sangre de Cristo tiene poder […] ni al recreo, ni a comer, no, no te voy a dejar ir, a ver quién se cansa tú o yo. Tú te vas a cansar, no yo, pinche grosero», de esta manera una maestra de un kínder abusó de un menor de edad en la ciudad de Querétaro.

Un grupo de padres de familia protestó en el preescolar Juan Caballero y Ocio y denunciaron agresiones físicas y psicológicas por parte de la docente y la directora contra un menor de edad.

Los padres de familia del menor relataron que desde el mes de octubre del año pasado notaron cambios en las actitudes del pequeño, fue hasta que colocaron una grabadora en el niño y se percataron de los abusos que le dirigía su maestra.

En la grabación se escuchan gritos y golpes infringidos por la maestra: «este niño tiene que ser libre», «en el nombre de Jesús te ordeno que te controles», «deja me traigo una tabla», decía la mujer.

La grabación dada a conocer por los familiares es de más de cinco minutos y en todo momento se escuchan las agresiones que padece el menor.

«Nuestro principal objetivo es que la destituyeran y que la quiten de este cargo, porque no es posible que alguien así, con tan poca tolerancia, trate con niños», declararon este jueves.

De acuerdo con los padres de familia, ya se tienen expedientes ingresados en la Usebeq y en la Fiscalía General del Estado.