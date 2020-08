La denuncia de Lozoya, escandalosa y grave: AMLO

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este jueves que la supuesta denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR), es “escandalosa”, “fuerte” y “grave”.

“Desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Fiscalía. O sea, que el documento es auténtico. ¿Por qué digo que es auténtico? ¿Por qué creo que no es apócrifo? Porque ya reaccionaron muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano contó que no terminó de leer el texto que se filtró ayer en diversos medios de comunicación debido a que “son 63 páginas, y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa”.

“Es mucho más fuerte [que una serie de televisión]. Es una denuncia muy grave. Desde luego esto no significa que no todo lo que se dice ahí sea cierto. Falta que la Fiscalía recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, recibos de entrega de dinero. Desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados”, insistió.

Desde Zacatecas, López Obrador reiteró que la FGR deberá continuar con la investigación pertinente del caso. “Yo tengo confianza de que el Fiscal [Alejandro Gertz Manero] actúe con profesionalismo, con rectitud y apego a la ley. Es un hombre íntegro. Le tengo confianza. Sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar, estoy seguro, con apego a la verdad”, afirmó.

Asimismo, recordó su postura respecto al proceso en contra de Emilio Lozoya, el cual consta de tres puntos: “Primero algo que ya se está dando a conocer, que todo el país, que todos los mexicanos sepamos porque antes no se sabía. Muchísimas cosas se ocultaban. Todo quedaba arriba”.

El Jefe del Ejecutivo federal puso como ejemplo que antier denunció que “habían privatizado el Puerto de Veracruz y que entregaron una concesión por 100 años, y de inmediato salieron a decir que no era cierto, que no se había privatizado. Di a conocer el contrato y ayer ya salen a decir los de Coparmex que están preocupados porque no se le puede quitar la concesión a los particulares. ¿En qué quedamos entonces? ¿Se privatizó o no se privatizó? Y la gente no lo sabía porque todo esto lo hicieron en lo ‘oscurito’. Esto de la privatización del Puerto de Veracruz fue en 1994 y hasta ahora se sabe”.

“Lo segundo que es muy importante, que eso todavía no se cumple y ojalá se apuren, es que se devuelva lo robado porque entre otras cosas, estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas. Es mucho dinero. Mucho dinero el que se utilizó para entregar ‘mordidas’ si se demuestra lo que dice el señor Lozoya y mucho dinero el desfalco a la Hacienda Pública, en particular, a Pemex”, sostuvo.

Frente a los medios de comunicación, el Presidente agregó que el tercer punto su opinión de que en “conformidad con la ley se hagan las investigaciones, y en el caso de que se pretenda juzgar a los expresidentes, lo más recomendable por el bien del país, es que se realice una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no porque no quiero, ya lo dije y lo repito, que se piense que yo soy el verdugo”.

Por otra parte, señaló que algunos de los personajes mencionados en el documento “van a presentar denuncias y el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que llamar a declarar. Es una diligencia que se tiene que llevar a cabo. Ojalá y no se tarde mucho eso sí, que sea justicia pronta y expedita. Desde luego que se cumpla con todo el procedimiento legal”.

“Si están siendo difamados que presenten la denuncia por daño moral. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie el bandidaje oficial que exista. Que ya no haya Lozoyas o Garcías Lunas, para que quede más claro. Que ya se acabe con la peste de la corrupción que más ha dañado a México. Queremos limpiar de corrupción. El pueblo se cansa de tanta pinche transa”, aseguró el mandatario.