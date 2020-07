La Canícula en México: mitos y realidades

Recordemos que de junio a noviembre se tiene la temporada de lluvias en gran parte de México, excepto en regiones del extremo norte, la cual se debe al paso/ingreso de sistemas tropicales como ciclones y ondas que generan lluvias muy fuertes. Sin embargo, estadísticamente entre julio y agosto se observa una reducción en la cantidad de lluvias durante algunos días, volviendo a incrementarse durante septiembre, a lo que se le conoce como Canícula, sequía intraestival o de medio verano, así como “Veranillo”.

Entre estos dos meses, la nubosidad y las precipitaciones tienden a disminuir ocasionando que las temperaturas aumenten ligeramente, pero sin ser las más altas del año ya que se regulan con las lluvias que eventualmente siguen presentándose. El nombre de “Canícula” procede de la aparición de la estrella Sirio, perteneciente a la constelación del Can Mayor. Los antiguos pobladores creían que el calor que se sentía provenía de esta estrella, debido al gran brillo que posee lo cual por su puesto es falso. Entre abril y mayo, debido a que las lluvias son escasas o nulas y domina un viento cálido del sur especialmente sobre estados de la Vertiente del Golfo es cuando se da el periodo más caluroso con temperaturas de 45-50°C.

No se puede pronósticar el inicio o fin de la Canícula, pero se genera entre julio y agosto. No son los 40 días más calurosos del año y tampoco deja de llover…

La explicación de investigadores para este fenómeno se relaciona con el desplazamiento y fortalecimiento, desde el Atlántico hacia el Golfo de México, del sistema de alta presión de las Bermudas-Azores, limitando entonces la nubosidad y lluvias en toda la región, así como menor actividad de ondas y ciclones tropicales. Por su parte, en el Pacífico se genera una zona con temperaturas del mar más elevadas costas de Guerrero y Oaxaca.

Lo anterior ayuda entonces, a que la temperatura ambiente se incremente también. La gente siente que hace mucho calor debido a dos razones, la primera es que después de un junio en el que se refresca debido a periodos lluviosos constantes, éste es menor de julio a agosto cuando hay más periodos de sol y menos lluvias y la segunda es porque la humedad en el aire es mayor generando sensación térmica (siendo estimada y no real) mucho más altas en zonas de costa/planicie con valores superiores a 40°C.

Mitos y realidades de la Canícula.

En los medios de comunicación y redes, año con año copian y pegan la misma información sin tener validación científica, pero el equipo de Meteored desde 2018 venimos aclarando esta situación a través de ártículos con el fin de ustedes los lectores puedan conocer correctamente los eventos en nuestro país. Al respecto, se pueden resumir los siguientes puntos para salir de dudas:

“Inicia el 12 de julio y finaliza el 20 de agosto” es falso, ya que varía en cada región de México, además de que es una fecha estadística que no se le puede imponer a la naturaleza. Asimismo, se dice que son exactamente los 40 días más calurosos del año, situación que ya se desmintió unos párrafos arriba y a pesar de que en el norte de México sí se registran los valores más altos, ahí NO existe el Veranillo ya que no se observa disminución de lluvias de julio a agosto.

También existe el mito de que no llueve, siendo por supuesto falso ya que las precipitaciones siguen presentes sólo que disminuye su cantidad acumulada y frecuencia, no obstante, algunos eventos de tormenta pueden ser localmente severo con granizadas y ráfagas de viento. Así que ya saben, no caigan en desinformación, en Meteored les tenemos información confiable.