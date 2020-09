Juez desecha amparo a Rosario Robles; acusa que titular de FGR violó sus derechos

Un juez federal desechó una demanda de amparo que promovió Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social, quien reclamó que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha violado su derecho de presunción de inocencia.

La demanda de garantías fue interpuesta el 11 de septiembre, pero fue ingresada seis días después, y hoy Agustín Tello Espíndola, juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó desecharla.

Hasta el momento, el juzgado no ha emitido una versión pública para conocer los motivos que llevaron al juez a desechar la demanda.

En listas judiciales sólo se menciona que Rosario Robles impugnó actos fuera de juicio por la actitud desplegada “por el Fiscal General de la República, consistente en la violación al derecho humano de presunción de inocencia”.

En agosto pasado, Gertz Manero dijo que la ex secretaria permanece en prisión porque no ha cooperado como el ex director de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya, quien hizo una oferta para denunciar delitos que han afectado al Estado mexicano.

Durante el Seminario sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México, la doctora Laura Carrera cuestionó a Gertz Manero el motivo por el cual la fiscalía no solicitó prisión preventiva contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, quien hoy está en su casa, mientras que Rosario Robles sigue en la cárcel.

“Es muy sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos (contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y ex colaboradores del gabinete) de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos (el caso de la planta de Agro Nitrogenados). Él lo está presentado, él está pidiendo eso.

“En el otro caso (de Rosario Robles) no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país”, expresó el fiscal.

Posteriormente, Rosario Robles hizo pública una carta donde aseguró que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“A quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad”, menciona su misiva que publicó en la red social de Twitter.